Россия и Армения подписали меморандум о создании Центра стратегического развития Республики Армения

17 июня 2022 года в рамках XXV Петербургского международного экономического форума Министр экономического развития России Максим Решетников и Министр экономики Армении Ваан Керобян подписали Меморандум о сотрудничестве между министерствами по вопросу создания Центра стратегического развития Республики Армения.

Меморандум разработан Минэкономразвития России совместно с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» для реализации решений, зафиксированных в протоколе 20-го заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 22 декабря 2021 года в Ереване.

«Россия и Армения - исторически близкие партнеры. Поэтому в режиме диалога постоянного работаем над поиском новых решений для взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Максим Решетников.

В компетенциях Центра: создание консультационных проектов в сфере развития законодательства и институтов, продвижение лучших практик российского государственного управления; консультирование (включая финансовое) при структурировании инвестиционных проектов; институциональное развитие Республики; поддержка российских инвесторов.