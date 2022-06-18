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Посол ЛНР Мирошник исключил возможность обмена иностранных наемников

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Обмена иностранных наемников в Луганской Народной Республике (ЛНР) быть не может, они подлежат трибуналу. Об этом в субботу, 18 июня, заявил посол республики в Москве Родион Мирошник.

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«Мы не можем отдавать врагов. <...> Сейчас у нас есть еще два американских наемника, и по каждому из них будет вестись обязательно трибунал. <...> То есть, мы к тайным обменным операциям прийти по факту сегодня не можем, ни к чему хорошему это не ведет», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Посол отметил, что будет проходить расследование, и наемники дадут показания, По его словам, «это все обязательно будет продемонстрировано».

Мирошник подчеркнул, что и ранее никаких обменов наемников с Украиной власти ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР) не проводили.

16 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в Северодонецке находятся наемники из США, Великобритании и Польши. Он подчеркнул, что американцев, воюющих на стороне Украины, в городе около 30–40 человек.

12 июня издание Sunday Express сообщило, что Украина допускает обмен приговоренных к смертной казни в ДНР наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранных наемников, которые были приговорены судом народной республики к смертной казни.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил Аслина и Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

В настоящее время в плену находятся еще два гражданина США.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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