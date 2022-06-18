Пленный наемник из США рассказал о страхе смертной казни

Сдавшийся в плен американский наемник Энди Хьюн, воевавший на стороне ВС Украины, заявил, что боится быть приговоренным к смертной казни. Об этом 17 июня он рассказал военному корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

Сложивший оружие 27-летний американец был взят в плен вместе с 39-летним товарищем Александром Дрюке под Харьковом.

По его словам, когда он уезжал на Украину, то его родители были очень расстроены его решением. Никто в семье не хотел, чтобы он отправлялся в Донбасс, и вряд ли знают, что он попал в плен.

«Я понимаю, что могу быть приговорен к смерти. Надеюсь, этого не произойдет. Я хочу сказать, что не хотел никого убивать. Не знаю, значат ли мои слова тут хоть что-то. Надеюсь, меня освободят», — сказал американец.

Он рассказал, что после начала российской спецоперации по защите Донбасса начал смотреть новости и следить за ситуацией. Западные СМИ, по его словам, обставляли всё так, будто российские военные «убивают людей без разбора».

Понимание о том, что он стал жертвой пропаганды, пришло уже на Украине. Приехав туда, мужчина понял, что западные СМИ врали не только о «плохих русских», но и скрывали реальное положение дел в украинских войсках. При этом, по его словам, в каждом из тренировочных лагерей он всегда сталкивался с одним и тем же — коррупцией, проблемами с оснащением и некомпетентностью.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что верховный суд Донецкой народной Республики (ДНР) приговорил двоих иностранных наемников из Великобритании — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни. Также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.

В начале июня Министерство обороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. К ответственности привлечены боевики из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран. В Следственном комитете России уточняли, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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