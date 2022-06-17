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Воевавший за ВСУ пленный американец рассказал о западной пропаганде

Пленный американец рассказал, как западная пропаганда привела его на Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин 17 июня пообщался с 27-летним американским наемником Энди Тай Нгок Хьюном, который вместе с 39-летним товарищем Александром Дрюке был взят в плен под Харьковом.

Сложивший оружие американец признался, что его привела на Украину западная пропаганда, говорившая о том, какие «русские плохие», однако, оказавшись на поле боевых действий, мужчина убедился, что это не так.

Он рассказал, что после начала российской спецоперации по защите Донбасса начал смотреть новости и следить за ситуацией. Западные СМИ, по его словам, обставляли всё так, будто российские военные «убивают людей без разбора».

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«Когда всё только началось, я начал читать много новостей, мне казалось, что всё плохо — оказалось, что это пропаганда. Естественно, мне не нравилось, что я видел. Поэтому я решил приехать помочь», — рассказал наемник.

Понимание о том, что он стал жертвой пропаганды, пришло уже на Украине. Приехав туда, мужчина понял, что западные СМИ врали не только о «плохих русских», но и скрывали реальное положение дел в украинских войсках.

«Уже побывав здесь и оценив ситуацию, я могу сказать, что у нас в новостях до чертиков пропаганды — практически всё, что там показывают, по факту сплошное преувеличение. Нам говорили, что русские без разбора убивают людей. Уже приехав сюда, я понял, что всё не так, что в западных СМИ нам не говорили, что из себя представляет украинская армия, насколько они некомпетентны, насколько коррумпировано их руководство. СМИ говорят, что русские плохие, хотя я лично убедился, что это не так, что они на самом деле вполне человечные ребята», — сказал он.

Прибыв на Украину, военный побывал в нескольких легионах, в которых всегда встречал наемников из других стран. Однако в каждом из тренировочных лагерей всегда сталкивался с одним и тем же — коррупцией, проблемами с оснащением и некомпетентностью.

15 июня газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации по защите Донбасса. По информации издания, они отправились в качестве добровольцев воевать на стороне боевиков Украины. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе.

Ранее, 9 июня, верховный суд ДНР приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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