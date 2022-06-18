В даркнете за $15 тыс. предлагают вывезти украинцев в Польшу

Украинцам предлагают покинуть территорию страны за деньги. За помощь в пересечении польской границы просят $15 тыс. Сумма включает в себя трансфер одного взрослого и ребенка до 16 лет, передает телеканал «Известия». Объявления стали появляться в даркнете. Граждан предупреждают, что услуга может оказаться мошенничеством.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.