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Немцев возмутила идея властей снизить температуру в домах ради экономии газа

Читатели Welt раскритиковали идею снизить температуру в домах зимой из-за нехватки газа
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Фото: ТАСС/EPA/SASCHA STEINBACH
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Немцы отреагировали на инициативу властей Германии снизить минимальную температуру в квартирах ради экономии газа. Свое мнение они выразили в комментариях к статье издания Die Welt, опубликованной 17 июня.

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«Политика зеленых по климату провалилась, и еще только лето. Мечты сталкиваются с суровой реальностью, а (антироссийские. — Ред.) санкции лишают население экономической основы для обеспеченной жизни», — отреагировал на инициативу комментатор под ником Ulf K.

Читатель Gernot B задался вопросом, какой немецкий налогоплательщик и пенсионер уже не отказываются от отопления из соображения экономии.

«Я думал, санкции сильно ударят по России», — написал siegfried E.

Ingo G констатировал, что население Германии и так несет тяжелое бремя налогов и пошлин, продолжая жить мифом о богатой стране, в то время как власти республики готовят «законы о вынужденной экономии».

Читатель klaus K резюмировал, что немецкое правительство «стоит перед развалинами своей политики».

Ранее, 16 июня, глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер выступил с предложением временно понизить уровень минимально допустимой температуры в жилье. По его словам, это должно помочь сэкономить энергию в условиях роста цен на газ. Аналогичное мнение высказал генеральный секретарь экономического совета при Христианско-демократическом союзе Вольфганг Штайгер. Он назвал температуру в 20–22 градуса «роскошью». Также глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек отметил, что Германии предстоит «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

За день до этого член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что стабилизировать ситуацию с нехваткой газа помогла бы отмена экономических санкций против России.

Комментируя энергетический кризис в Европе, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 июня заявил, что в результате антироссийских санкций его масштабы будут только увеличиваться. Он добавил, что пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии — Соединенные Штаты Америки.

До этого, 9 июня, эксперты информационно-аналитического центра «ИнфоТЭК» сообщили, что позиции Европы на газовом рынке неуклонно слабеют, поскольку, ориентируясь на замену угольной энергетики природным газом, страны ЕС испытывают всё более существенную зависимость от импорта.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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