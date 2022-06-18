Западные СМИ резко отреагировали на выступление Путина на ПМЭФ

СМИ стран-участниц Евросоюза буквально разбирают по словам выступление президента России Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, передает телеканал «Известия». Одной из главный тем стал урон Западу из-за санкций, введенных против РФ. В свои оценки эксперты пытались

добавить побольше скепсиса. Потери для экономики ЕС, которые озвучил наш президент, называют преувеличенными. СМИ взволновало, что

много стран поддерживают Россию в данный момент.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.