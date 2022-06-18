Байдена назвали худшим президентом США в XXI веке

Нынешний лидер США Джо Байден — «худший президент США в XXI веке», считает бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви.

«Все индикаторы говорят о том, что он идет ко дну. Его рейтинг одобрения застрял где-то на уровне 30. Только на этой неделе опрос ABC News/Ipsos показал, что только 28% американцев поддерживают политику Байдена по борьбе с инфляцией <...> Мистер Байден — худший американский президент за последние десятилетия. По сравнению с ним его бывший босс, президент Барак Обама, выглядит просто мегауспешным, хотя он таковым не был. Со времен Джимми Картера американцами еще не «руководила» такая потрясающе некомпетентная, совершенно неэффективная и откровенно жалкая администрация, что может быть даже слишком жестоким сравнением по отношению к мистеру Картеру, хотя это не так», — пишет он в статье для The Washington Times, опубликованной 16 июня.

По мнению Харви, то, что предложил американцам Байден — «национальная пародия», а его администрация — «это комедия ошибок, которая не смешна». Первый срок Байдена измеряется не успехами, а рекордными провалами, которые когда-то были невообразимы: инфляция, кризис с мигрантами, Афганистан, пандемия.

«Байден справился с пандемией COVID-19 хуже, чем его предшественник, администрация которого увеличила производство вакцин и преподнесла демократам на блюде с голубой каемочкой. Это после того, как Байден пообещал остановить распространение вируса и не предписывать вакцинацию», — добавил экс-сенатор.

Харви предлагает сделать выборы 2022 года референдумом о президенте Байдене, который стал «боксерской грушей в 2022 году, так что пришло время нанести удар», резюмирует он.

Рейтинг общественного одобрения президента США снижается третью неделю подряд и достиг 39%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos. Рейтинг Байдена с августа 2021 года остается ниже 50%, а значит, Демократическая партия на промежуточных выборах 8 ноября 2022 года может потерять контроль по меньшей мере над одной палатой конгресса.

16 июня бывший госсекретарь Майк Помпео выразил мнение, что радикально настроенные помощники и советники президента США изолировали его от вопросов, связанных с текущими проблемами американцев. Это и стало причиной проблем в политике Байдена, считает он.

Газета Politico 5 июня сообщила, что объем проблем, возникший перед США, вызвал моральный кризис в Белом доме, а Байден и его помощники разочарованы собственной неспособностью переломить ситуацию.