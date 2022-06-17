Путин поручил направить часть экспортных пошлин на повышение уровня жизни в селе

Правительству РФ поручено направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в селе. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 июня, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на себя, кормят страну, а как сейчас видно, и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства», — сказал он.

По словам главы государства, экспортные пошлины — постоянный источник, который при этом «может колебаться».

Кроме того, российский лидер предложил расширить программы реконструкции сельских Домов культуры.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства РФ в Госдуме 7 апреля, сообщил, что в прошлом году только на реализацию программы развития сельских территорий было выделено больше 38 млрд рублей. Учитывая также финансирование в рамках других программ, получилось свыше 480 млрд рублей. Он отметил, что «это намного больше, чем для какой-либо другой отрасли». Средства позволили решить инфраструктурные проблемы в населенных пунктах.