Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на полях ПМЭФ рассказал «Известиям», как упростится путь на автомобиле до Черного моря и какие дороги будут построены в России в ближайшие годы.

— В этом году на автодороги ляжет особая нагрузка — Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты, поэтому все поедут в отпуск на поездах и автомобилях. Вы готовы?

— Действительно, на сегодняшний день 11 аэропортов в южном направлении закрыты. Зная это, мы все работы на трассе М-4 от Москвы через Воронеж, Ростов, Краснодар закончили до 12 июня. Почему 12 июня? Ну, во-первых, это праздник, во-вторых, это как раз начало сезона отпусков, когда наши граждане из северных районов едут к Черному морю. Была сделана огромная титаническая работа в Ростовской области: мы за полтора месяца отремонтировали 108 км четырехполосной трассы, уложили 600 тыс. т, у нас работали четыре подрядчика, восемь заводов в круглосуточном режиме. Мы знали, что там нагрузка будет достаточно активной, поэтому и финансовые ресурсы все собрали, в ущерб некоторым другим дорогам, понимая, что эта трасса имеет сейчас стратегическое значение.

Поэтому сегодня доехать от Москвы до Ростова вообще проблем нет. Потом мы строим обход Ростова — строительный объект, название его «Аксай», в следующем году мы его закончим. И закончим в следующем году обход Краснодара. Сегодня — то, что мы видим по «Яндекс Картам», — с проездом проблем нет. В выходные — в пятницу и в воскресенье вечером — они бывают, потому что сколько бы ты дорог ни построил, вся страна поднимается, садится в машины и едет на дачи, к друзьям. Поэтому здесь какие-то трудности есть, но все четыре полосы работают.

Сегодня доехать от Москвы Развязка на трассе М-4 «Дон» около хутора Октябрьский в Краснодарском крае Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

— То есть вы бросили все ресурсы, чтобы к летнему сезону довести трассу до ума?

— Абсолютно точно. Сейчас логистические цепочки абсолютно изменились в стране . Вот сейчас на завтраке в Сбербанке обсуждались эти вопросы, в том числе текущая ситуация, когда перевозки авиацией, морем резко упали, а перевозки автомобильным транспортом на 45% увеличились. Понятно, что нагрузка на сеть резко возрастает. М ы это понимаем — даже те новые проекты, которые мы сейчас смотрим, надо перестроить, потому что логистические коридоры, маршруты сегодня меняются.

— По поводу логистических коридоров — на совещании по развитию транспортных отраслей с Владимиром Владимировичем было объявлено о дорожном мегапроекте на ближайшую пятилетку за 13 трлн рублей…

— Можно сказать, что это не мегапроект, надо к нему относиться спокойнее. Самое главное достоинство этой программы — то, что отрасль, государство, граждане понимают, что будет сделано в пятилетку. У нас были сложные периоды — например, 2008 год был сложным, когда экономический кризис был. Мы перешли на годичное планирование, но это невозможно. Невозможно на годичном планировании жить, тем более в таких отраслях, как дорожная отрасль. Надо же сегодня посмотреть обоснование того или иного строительства, запроектировать — а это год, только потом реализация. Если бы мы сейчас перешли на годичное планирование, мы бы поставили отрасль на колени. Сейчас мы четко понимаем, что мы за пять лет построим.

Государственная компания и создана для того, чтобы помогать в условиях нехватки ресурсов. Мы привлекаем эти средства для строительства дорог, и, естественно, на основе сбора плат эти ресурсы возвращаем.

Сегодня доехать от Москвы Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— В рамках этого пятилетнего плана вы сконцентрируете силы на трассе М-12?

— Мы выполняем такую стратегическую задачу: строительство скоростных дорог, соединяющих север, юг, запад, восток. Север-юг — это понятно, она практически готова, от Санкт-Петербурга до Черного моря. На М-11 мы сейчас приступили к завершающему этапу строительства обхода Твери, и у нас теперь трасса Москва – Санкт-Петербург будет великолепная. Она и сейчас замечательная, при тех скоростях, которые мы уже сделали.

Затем ЦКАД и М-4, к этому времени мы закончим обход Ростова, Краснодара, южный кластер — развитие сети Краснодарского края до Адыгеи . Коллеги из федерального дорожного агентства делают подходы к Керченскому мосту. У нас задача сделать эту дорогу, она многострадальная, но очень нужная.

— В прошлом году оползень там был…

— Мы над этим сейчас работаем, там оползневые явления могут быть, строители уже привыкли. С другой стороны, у нас теплого Черного моря совсем немного. Представляете: нашу огромную страну нужно всю вывезти туда, поэтому задача такая стоит. И нужен коридор запад-восток, если его тоже начать от Петербурга — через трассу М-12, которую мы в следующем году до Казани доведем.

Сегодня доехать от Москвы Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— В этом году первый участок сделан?

— Мы в этом году сдадим два участка — это южный обход Владимира и участок дороги между ЦКАД и большой бетонкой. Работы идут активно, инспектировал эту дорогу заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. На прошлой неделе мы облетели всю трассу — слава Богу, всё идет хорошо.