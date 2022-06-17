Премия «Призвание» состоялась в Москве

В Москве наградили военных врачей, которые отличились на спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Десять специалистов наградили главной медицинской премией России «Призвание». Семь номинантов на спецоперации получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал «Известия». Мария Мирошниченко была ранена, когда спасала сослуживцев. Она вместе с другими девушками из медицинской службы вынесла из-под обстрела своих пострадавших. Сейчас врачи прошли полный курс лечения и продолжают выполнять свою работу.

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