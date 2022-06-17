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Макрон допустил возможность визита в Россию

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Президент Франции Эммануэль Макрон допустил поездку в Россию в ближайшее время в случае, если для нее будут созданы предварительные условия. Он сообщил об этом 16 июня в интервью телеканалу TF1, опубликованном на YouTube-канале TF1 Info.

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«Это предполагало бы предварительные условия, то есть, соответствующие шаги со стороны президента [России Владимира] Путина. Но я ничего не исключаю», — сказал французский лидер.

Кроме того, он прокомментировал позицию Франции по кризису вокруг Украины, отметив, что Киев должен сам решать, когда, как и при каких условиях возобновить переговоры с Москвой, добавляет «Газета.Ru».

В тот же день французский президент вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и канцлером Германии Олафом Шольцем посетили Киев, где они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи европейские лидеры заявили о поддержке Украины в качестве кандидата в члены Евросоюза. Макрон также уведомил общественность о намерении поставить Киеву еще шесть самоходных 155-миллиметровых гаубиц CAESAR в дополнение к ранее отправленным 12 самоходным артиллерийским установкам.

Тогда же вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал действия европейских лидеров, выразив опасения по возможному приему Украины в Евросоюз. Он констатировал изменение характера деятельности блока, из-за которого предоставление Киеву членства в организации стало акцией, продиктованной антироссийскими устремлениями.

Переговоры визит европейских лидеров в Киев также обсудил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который сообщил, что политики, вероятно, рассматривали вопрос поставок украинского зерна на рынок ЕС, и выразил надежду российской стороны, что поддержка Украины блоком не будет заключаться лишь в накачке Украины оружием.

Накануне Макрон заявил, что властям Украины придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня. Президент Франции также сообщил, что сказал Зеленскому, что европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава.

3 июня Макрон отметил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

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