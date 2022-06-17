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Байден назвал антироссийские санкции лучшим курсом для США

Президент США Байден назвал санкции против России из-за Украины лучшим курсом для США
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Антироссийские санкции, введенные в связи со спецоперацией РФ по защите Донбасса, являются лучшим курсом для Соединенных Штатов Америки. Президент страны Джо Байден принимал решения о реализации ограничительных мер не как политик, а как главнокомандующий, о чем хозяин Белого дома рассказал в четверг, 16 июня.

Байден признался, что санкционный отпор Москве давался ему непросто: с одной стороны, американский лидер осознавал необходимость такой меры, с другой — ограничения обернулись резким ростом стоимости газа и непростой политической ситуацией, которая может повлиять на результаты предстоящих выборов демократа.

«Я президент Соединенных Штатов. Это (санкции, — Ред.) лучшее, что есть в стране. Без шуток. Без шуток. Так что же происходит? Что произойдет, если самая сильная сила в НАТО, организационная структура, которую мы создали, уйдет от российской агрессии?» — таким образом американский лидер пояснил свою «роль главнокомандующего» в беседе с AP.

Материал дополняется.

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