Роспотребнадзор раскрыл детали о выявленном в РФ варианте «Омикрон»-штамма BA.5

Новый генетический вариант штамма коронавируса «Омикрон» — ВА.5 получен от не выезжавшего за границу россиянина. Об этом 16 июня «Известиям» сообщил заместитель директора НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

«Образец получен от не выезжавшего за границу и не контактировавшего с выезжавшими жителя Ленинградской области. В настоящее время он уже здоров», — сказал специалист.

Проба, содержащая вариант ВА.5 штамма коронавирусной инфекции «Омикрон», была отобрана 26 мая в Ленинградской области в процессе генетического мониторинга SARS-CoV-2 на территории Северо-Западного федерального округа. В рамках этой работы специалисты регулярно секвенируют часть образцов, которые выявляются в Санкт-Петербурге и в других регионах Северо-Запада, для того чтобы отслеживать, как меняется вирус, какое разнообразие геновариантов циркулирует на курируемой территории.

Отсутствие у заболевшего контактов с заграницей подтверждает предположение ученых о том, что выявленный случай ВА.5 может быть не первым и в настоящее время на территории РФ уже происходит его внутренняя циркуляция.

Впервые штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в ЮАР в конце 2021 года, его первый — ВА.1 и второй варианты — ВА.2 вытеснили штамм «Дельта» и вызвали новую волну COVID-19 в начале 2022 года. В России пик заболеваемости пришелся на начало февраля. Все варианты «Омикрона» демонстрируют большую контагиозность и меньшую тяжесть заболевания СОVID-19.

12 июня в Роспотребнадзоре сообщили о первом случае варианта «Омикрон»-штамма ВА.4. При этом, как отметил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сейчас россияне в 95% случаев заражаются вариантом BA.2 и его субвариантами. Он подчеркнул, что вакцинация помогла противостоять широкому распространению новых субвариантов «Омикрона».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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