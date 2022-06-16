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Кравцов отверг связь между выходом из Болонской системы и проведением ЕГЭ

Кравцов: отказ от Болонской системы не повлияет на проведение ЕГЭ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Болонская система никак не связана с единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Это две абсолютно разные вещи, заявил «Известиям» в четверг, 16 июня, министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Другое дело это то, что решение о присоединении к Болонской системе принималось практически в одно и то же время, но еще раз хочу сказать, что это абсолютно никак не связано. Что касается ЕГЭ, то сегодня ЕГЭ идет в штатном режиме, никаких сбоев нет, экзамен проходит максимально объективно, сегодня нет угадайки, как когда-то это было», — заявил Кравцов.

Глава Минпросвещения РФ отметил большое количество заданий на экзамене, которые помогают раскрывать творческие способности и мышление ребенка, а также проверять педагогам комплексное знание предмета.

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8 июня Рособрнадзор пообещал сохранить ЕГЭ при отказе России от Болонской системы. Это удастся сделать, так как ЕГЭ — национальный экзамен, построенный полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования.

Кроме того, в Рособрнадзоре обратили внимание на то, что ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные.

О том, что российские вузы больше не принимают участия в Болонском процессе, 6 июня сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он пояснил, что Болонская группа объявила о своем решении прекратить представительство РФ и Белоруссии во всех связанных структурах еще 11 апреля.

Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году. Она включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. 15 июня заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко указал на невозможность в настоящий момент полностью отказаться от этих степеней.

Ранее, 2 июня, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

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