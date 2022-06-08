Реклама
Прямой эфир
Мир
В Донецке поврежден газопровод высокого давления из-за обстрела ВСУ 
Мир
В День России в Мелитополе первые 500 жителей получат паспорта РФ
Происшествия
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 8,3
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет
Мир
ВС России ликвидировали воевавших с британцем Хиллом наемников
Общество
В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
Мир
В Германии зафиксировали 113 случаев заражения оспой обезьян у мужчин
Армия
Саперы Росгвардии разминировали водонапорную башню в Харьковской области
Мир
СМИ узнали о трех направляемых Лондоном Киеву системах РСЗО M270
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Экономика
ЦБ уведомил банки о недопустимости затягивания финансирования застройщиков

Рособрнадзор пообещал сохранить ЕГЭ при отказе от Болонской системы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой ЕГЭ сохранится, поскольку это — национальный экзамен, построенный полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования. Об этом 8 июня заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

По балльному месту: как мошенники наживаются на сдающих ЕГЭ школьниках
Потенциальными жертвами аферистов могут стать 1,5 млн подписчиков тематических Telegram-каналов

«Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве также пояснили, что ЕГЭ не является частью Болонской системы.

«Многие страны мира имеют свои национальные экзамены, проводимые в стандартизированной форме. При этом ЕГЭ — один из наиболее открытых национальных экзаменов. При всей сложности процессов объективного проведения ЕГЭ с экспертными проверками развернутых ответов участников экзамена результаты ЕГЭ обрабатываются и выдаются быстрее, чем во многих других странах», — отметили в Рособрнадзоре.

Благодаря ЕГЭ пропал имевшийся раньше разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, процесс поступления в вуз стал максимально прозрачным, а требования к абитуриентам — едиными, подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве также обратили внимание на то, что ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные.

«ЕГЭ — это механизм отбора наиболее подготовленных абитуриентов в вузы, то есть «вход» в систему высшего образования, который может быть использован при переходе к национальной системе высшего образования. А наличие в нашей стране развитой системы вузовских олимпиад дает заинтересованным абитуриентам широчайшие возможности демонстрации своих творческих способностей и определенные дополнительные возможности поступления в выбранный вуз», — пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что в целом сочетание ЕГЭ и вузовских олимпиад продемонстрировало вполне эффективный механизм государственной итоговой аттестации и поступления в вузы, который может быть использован и в будущем.

25 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ России от Болонской системы образования не повлияет на сдачу ЕГЭ. Он обратил внимание на то, что этот экзамен дает возможность выпускникам поступить в любой вуз страны.

О том, что российские вузы больше не принимают участия в Болонском процессе, 6 июня сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он пояснил, что Болонская группа объявила о своем решении прекратить представительство РФ и Белоруссии во всех связанных структурах еще 11 апреля.

Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году. Она включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022