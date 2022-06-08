Рособрнадзор пообещал сохранить ЕГЭ при отказе от Болонской системы

При отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой ЕГЭ сохранится, поскольку это — национальный экзамен, построенный полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования. Об этом 8 июня заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве также пояснили, что ЕГЭ не является частью Болонской системы.

«Многие страны мира имеют свои национальные экзамены, проводимые в стандартизированной форме. При этом ЕГЭ — один из наиболее открытых национальных экзаменов. При всей сложности процессов объективного проведения ЕГЭ с экспертными проверками развернутых ответов участников экзамена результаты ЕГЭ обрабатываются и выдаются быстрее, чем во многих других странах», — отметили в Рособрнадзоре.

Благодаря ЕГЭ пропал имевшийся раньше разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, процесс поступления в вуз стал максимально прозрачным, а требования к абитуриентам — едиными, подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве также обратили внимание на то, что ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные.

«ЕГЭ — это механизм отбора наиболее подготовленных абитуриентов в вузы, то есть «вход» в систему высшего образования, который может быть использован при переходе к национальной системе высшего образования. А наличие в нашей стране развитой системы вузовских олимпиад дает заинтересованным абитуриентам широчайшие возможности демонстрации своих творческих способностей и определенные дополнительные возможности поступления в выбранный вуз», — пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что в целом сочетание ЕГЭ и вузовских олимпиад продемонстрировало вполне эффективный механизм государственной итоговой аттестации и поступления в вузы, который может быть использован и в будущем.

25 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ России от Болонской системы образования не повлияет на сдачу ЕГЭ. Он обратил внимание на то, что этот экзамен дает возможность выпускникам поступить в любой вуз страны.

О том, что российские вузы больше не принимают участия в Болонском процессе, 6 июня сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он пояснил, что Болонская группа объявила о своем решении прекратить представительство РФ и Белоруссии во всех связанных структурах еще 11 апреля.

Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году. Она включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру.