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В Рособрнадзоре исключили влияние выхода из Болонской системы на формат ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что выход из Болонской системы не повлияет на формат ЕГЭ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отказ России от Болонской системы образования не повлияет на сдачу ЕГЭ. Об этом в среду, 25 мая, глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Я думаю, что практически никак не повлияет, потому что речь идет о поступлении в высшие учебные заведения, это уже следующая ступень», — сказал он журналистам.

Музаев подчеркнул, что Единый государственный экзамен дает возможность выпускникам поступить в любой вуз страны и выступает за равенство прав и единое содержание. Поэтому, по словам главы Рособрнадзора, ведомство выступает за конструктивные предложения по поводу экзаменов.

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«Думаю, ни у кого не возникнет вопроса, чтобы этих прав лишить наших выпускников, родителей и так далее», — пояснил Музаев.

Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования. По его словам, ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, что система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

В свою очередь, Музаев подчеркнул, что отказ от Болонской системы образования в России должен быть поэтапным. По его мнению, выпускники школ должны узнать о новых правилах поступления и обучения минимум за два года.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

В феврале Музаев рассказал «Известиям» об изменениях в ЕГЭ в 2022 году. По словам главы Рособрнадзора, в нем появится больше заданий на анализ информации, комбинацию разных методов решения задач. Так, из профильного экзамена по математике уберут ряд простых заданий, с которыми справлялись практически все участники ЕГЭ. Вместо них будут добавлены более сложные задачи.

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