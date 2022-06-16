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Минпромторг рассказал о попытках IKEA вернуть к работе розничные точки в РФ

Минпромторга: IKEA пытается вернуть к работе розничные точки в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Шведская компания IKEA прилагает все усилия, чтобы вернуть к работе розничные точки в России. Об этом заявил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в четверг, 16 июня.

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Однако у компании пока сохраняются проблемы с поставками части необходимой продукции, отметил Евтухов.

Ранее в этот же день замминистра промышленности и торговли России рассказал «Известиям», что IKEA может продать свои российские заводы с дисконтом в 50–60% в том случае, если захочет провести сделку вне страны, то есть получить оплату в зарубежном банке. По его словам, продать производство по рыночной цене, которая была актуальна до конца февраля, уже вряд ли получится.

Купить производство могут компании лесопромышленного комплекса, а также розничные продавцы мебели — «Леруа Мерлен», Hoff и другие, считает Евтухов. В этом случае, по его словам, ждать сделки за символическую плату не стоит. Однако пока нет шорт- или лонглиста претендентов на заводы, добавил он.

В то же время ранее в среду источники «Известий», близкие к IKEA, заявили, что компания объявила своим сотрудникам о полной продаже бизнеса в России и роспуске всего персонала. Они сказали, что было уволено более 150 тыс. сотрудников.

По словам собеседников, продавать торговые центры «Мега» пока не собираются. Отмечалось, что эти моллы будет крайне сложно продать, ведь стоимость каждого из них составляет около $1 млрд. Накануне уже сообщалось, что в России продолжат работу торговые центры «Мега», а IKEA будет искать возможность для возобновления деятельности.

В Российском совете торговых центров (РСТЦ) сказали, что на покупку «Меги» пора вставать в очередь, так как ценообразование именно торговых центров сейчас сложно формировать, а при подобных крупных исходах — еще сложнее.

IKEA приостановила работу магазинов в России с 4 марта по причине нарушения цепочки поставок и сложных условий торговли из-за новых санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.

15 июня IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России. В обозримом будущем компания не видит возможности возобновления деятельности в РФ, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру ухудшилась. Сеть пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компансацию в размере семимесячной зарплаты.

Генеральный директор Hoff Максим Гришаков заявил «Известиям», что в будущем сеть может рассмотреть розничные площади IKEA в качестве новых помещений под свои магазины, если они будут соответствовать бизнес-потребностям.

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