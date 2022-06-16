Чижов назвал причины визита Шольца, Макрона и Драги в Киев

Визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и канцлера Германии Олафа Шольца — это, скорее, попытка найти линию в нынешней ситуации, которая развивается не по сценарию. Об этом в четверг, 16 июня, заявил «Известиям» постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметил российский дипломат, лидеры этих европейских стран давно собирались посетить Украину. Он также напомнил, что до этого, 11 июня, в Киеве с визитом была председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что они с главой государства Владимиром Зеленским обсуждали заявку страны на вступление в ЕС.

«Срочность этого вопроса достаточно искусственна, все понимают, что в обозримой перспективе никакого членства Украины не будет. Вопрос не о членстве фактически, а о статусе кандидата. И тут начинается. Наиболее эмоциональны другие наши соотечественники — грузины, которые сказали: «Мы же раньше занялись этим делом». Более сдержанно себя ведут страны Западных Балкан, но при необходимости они тоже напомнят», — указал Чижов.

Помимо этого, он подчеркнул, что 17 июня ЕК должна сформулировать свое заключение по украинской заявке, которое потом попадает на саммит Евросоюза 23–24 июня. По сути, вопрос может стоять более широко: что им дальше делать со своими клиентами на Украине.

Постпред РФ напомнил, что ситуация на местах всё больше складывается не в их пользу, а со стороны президента США Джо Байдена, уже пошли сигналы о необходимости решения ситуации за столом переговоров. Это, как добавил Чижов, не совсем совпадает мнением, которое звучало в ЕС из уст главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявлявшего, что вопрос «надо решать на поле боя».

«Так что я не буду говорить однозначно, что это всё проявления растерянности, скорее, это попытки найти линию в нынешней развивающейся не по сценарию ситуации», — заключил российский дипломат.

О том, что Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев с рабочим визитом, стало известно ранее в этот день. По данным СМИ, они планируют встретиться с главой государства Владимиром Зеленским.

До этого министр-делегат при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что трио обсудит с Зеленским помощь Украине, в том числе вооруженную. Также на повестке дня вступление Украины в Евросоюз.

При этом в начале мая Шольц сообщил о своем отказе ехать на Украину после того, как украинские власти отказали в приглашении в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Тогда же в его адрес прозвучало оскорбление посла Украины в Германии Мельника, который назвал Шольца обиженной ливерной колбасой. Извиняться за свои слова он впоследствии отказался.

Киев уже посетили президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Анджей Дуда, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис встретились с украинским лидером.