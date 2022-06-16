В России выявили первого заболевшего новым вариантом «Омикрона» BA.5

Специалисты по генетическому мониторингу SARS-CoV-2 НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора выявили первого в стране заболевшего новым генетическим вариантом штамма коронавируса «Омикрон» — ВА.5. Проба взята в Ленинградской области 26 мая. Об этом сообщил «Известиям» заместитель директора НИИЭМ имени Пастера по научной работе Владимир Дедков.

«Наша группа занимается генетическим мониторингом SARS-CoV-2 на территории Северо-Западного федерального округа. Мы регулярно секвенируем часть образцов, которые выявляются в Петербурге и в других регионах Северо-Запада, для того, чтобы отслеживать, как меняется вирус, какое разнообразие геновариантов циркулирует на курируемой территории. В рамках этой работы его и обнаружили», — сказал он.

В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование с целью выявить источник проникновения ВА.5 в Россию. Предполагается, что и геновариант ВА.5, и выявленный в России чуть ранее вариант ВА.4 — завозные, отметил Дедков.

Он также указал на тенденцию роста контагиозности, то есть способности передаваться от больного к здоровому, при снижении тяжести течения заболевания COVID-19.

Впервые штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в ЮАР в конце 2021 года, его первый — ВА.1 и второй варианты — ВА.2 вытеснили штамм «Дельта» и вызвали новую волну COVID-19 в начале 2022 года. В России пик заболеваемости пришелся на начало февраля. Все варианты «Омикрона» демонстрируют большую контагиозность и меньшую тяжесть заболевания СОVID-19.

12 июня в Роспотребнадзоре сообщили о первом случае варианта «Омикрон»-штамма ВА.4. При этом, как отметил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сейчас россияне в 95% случаев заражаются вариантом BA.2 и его субвариантами. Он подчеркнул, что вакцинация помогла противостоять широкому распространению новых субвариантов «Омикрона».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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