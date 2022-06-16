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«Ростех» заявил об успешном применении снарядов «Краснополь» в Донбассе

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Артиллерийские снаряды «Краснополь» показали высокую эффективность во время спецоперации в Донбассе. Такое заявление сделал «Ростех» 16 июня.

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«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов «Краснополь». Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения и позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели», — рассказали в корпорации.

Комплекс «Краснополь» был разработан специалистами Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова. Кроме осколочно-фугасного управляемого снаряда высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс также оснащен лазерным целеуказателем-дальномером. Последний помогает производить наведение комплекса на цель.

Калибр снаряда составляет 152 мм. Этот боекомплект может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Дальность полета снаряда может достигать 20 км, а масса его боевой части составляет 8 кг. Целеуказатель «Краснополя» может одновременно захватить до трех целей.

Новые виды вооружений успешно применяются во время спецоперации по защите Донбасса. Так, 8 июня «Ростех» рассказал об успешном применении новых российских дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет». Как отмечает корпорация, оба комплекса отличаются высокой дальностью полета, скоростью и точностью.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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