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Украинские боевики вновь обстреляли Стаханов в ЛНР

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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Украинские боевики в среду, 15 июня, вновь обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Как отмечается в Telegram-канале ведомства, что националисты выпустили два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Вечером в среду киевские силовики вели обстрел Стаханова и Криничного из установки реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате погибли шесть человек, среди которых один подросток 17 лет.

Кроме того, в этот же день военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин снял работу противовоздушной обороны (ПВО) под Стахановом. На представленных кадрах в небе видны следы применения средств ПВО.

В этом месяце Стаханов несколько раз подвергался обстрелу со стороны украинских боевиков. Так, 12 июня в результате удара ВСУ были повреждены детский сад, 11 многоквартирных жилых домов и семь частных домостроений.

До этого город был обстрелян 9 июня. Были повреждены медицинский и педагогический колледжи с общежитием, промышленно-экономический техникум, стадион «Победа», городской парк «Горняк» и центральная городская больница. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что число погибших тогда составило 13 человек.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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