Ракета Harpoon — специфика и опасность для России

Власти США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн, куда, по данным агентства Bloomberg, войдут и американские противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун»). Военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» рассказал об их специфике и угрозе, которую они могут представлять для России.

По его словам, любое противокорабельное оружие является серьезной и опасной вещью, так что американские «Гарпуны» нельзя будет просто проигнорировать. Военный эксперт предупредил, что ВМФ России в Черном море необходимо будет стать более бдительным. Так, по его словам, российской разведке необходимо будет разыскать области базирования этих ПКР, чтобы уничтожить их высокоточными ударами.

Также эксперт рассказал и о специфике ракет, которые Соединенные Штаты направят Украине в рамках нового пакета помощи. Так, по его словам, Harpoon и украинские ракеты «Нептун» — это ПКР одного класса с массой боеголовки примерно 200 кг и дальностью стрельбы около 200 км.

При этом у Военно-морского флота РФ на вооружении есть аналогичная американскому «Гарпуну» ракета (Х-35), так что в России знают способы и методы борьбы с подобными низколетящими целями.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия страны будет усилена ракетами Harpoon, о поставках которых сообщалось еще в конце мая. Кроме «Гарпунов» американский конгресс также размышлял над возможностью отправить Киеву противокорабельные ракеты большой дальности Naval Strike Missile.

В начале июня в США одобрили пакет военной помощи Украине, в который вошли РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 км — с условием, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Украинский лидер Владимир Зеленский публично подтвердил, что власти страны будут выполнять это требование.

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

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