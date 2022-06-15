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Чижов заявил о планах Польши расширить свои границы

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Польша надеется на расширение своих границ в ближайшей перспективе. Об этом в среду, 15 июня, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) в интервью ТАСС.

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Отвечая на вопрос о перспективах образования «унии» Польши и Украины, он отметил, что тогда это будет «далеко не вся Украина».

Чижов напомнил о словах президента Польши Анджея Дуды о том, что расширение границ страны — это дело завтрашнего дня.

«Правда, у меня возникает резонный вопрос: а как с Шенгеном будет? Ведь Польша — член Шенгенской зоны, а условия снятия внутришенгенских границ — это строгий режим по внешним границам. И где будет проходить восточная граница Шенгена?» — обратил внимание дипломат.

10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров указал на активное освоение территории Украины польскими властями.

9 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Польша методично протягивает руки к украинским территориям, стараясь заполучить как можно больше влияния. Как отметил парламентарий, Украина, которая и так не отличалась самостоятельностью благодаря действиям киевского режима, следующего командам из США, рискует и вовсе утратить собственный суверенитет.

3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев уже давно торгует своей страной. По ее мнению, Польша воспринимает соседнюю страну как зону своего протектората. До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев также указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. 31 мая он отметил, что уже есть признаки того, что Польша переходит к захвату западной части соседней страны.

22 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины. 5 мая президент Польши сказал, что границ между двумя странами в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

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