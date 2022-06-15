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Турция отказала НАТО в переговорах с Финляндией и Швецией

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Турция отказалась от предложенных НАТО переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в альянс. Об этом 15 июня сообщил Financial Times со ссылкой на источник в организации.

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«Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была конечной задачей, но мы к этому еще не пришли», — сообщили в НАТО.

Переговоры были нацелены на то, чтобы преодолеть сопротивление Анкары вступлению Хельсинки и Стокгольма в альянс. Турецкая сторона потребовала от кандидатов конкретных предложений по сокращению их связей с Рабочей партией Курдистана, которую страна рассматривает как террористическую организацию. Однако ответа на свои требования Турция не получила.

Ранее в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Швеция и Финляндия готовы к переговорам с Турцией и могут прояснить ее обеспокоенность по борьбе с терроризмом. Делегации двух скандинавских стран прибыли для этого в Анкару, что подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Накануне премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что процесс вступления страны в НАТО может быть заморожен. Она выразила намерение разрешить имеющиеся разногласия с Анкарой.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нежелании идти на компромисс со странами, которые оказывают поддержку террористическим организациям. В связи с этим Столтенберг заявил, что альянс, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление, не ожидал столь жесткой позиции со стороны Турции. По его словам, он желает скорейшего разрешения ситуации, назвав опасения Анкары абсолютно законными.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс министрами иностранных дел Швеции и Финляндии были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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