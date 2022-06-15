В НАТО заявили о желании Швеции и Финляндии снять озабоченности Турции

Швеция и Финляндия готовы снять некоторые озабоченности Турции по борьбе с терроризмом, чтобы как можно раньше стать членами НАТО. Об этом в среду, 15 июня, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Турция — важный союзник по НАТО — выразила обеспокоенности, связанные с борьбой против терроризма. Когда союзник поднимает обеспокоенности, это легитимные обеспокоенности, нам надо сесть за стол и обсуждать их. Это то, что мы делаем сейчас. Я приветствую сигналы от Швеции и Финляндии о том, что они готовы предпринять действия, чтобы снять эти обеспокоенности», — сказал он.

Между тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара до сих пор не получила ответа от Стокгольма и Хельсинки касательно опасений в отношении их вступления в НАТО.

«Сюда (в Анкару. — Ред.) прибыли делегации двух стран. Мы им в письменном виде передали наши опасения и ожидания. Во вторник здесь был глава офиса генерального секретаря НАТО, наши коллеги ему также рассказали о наших ожиданиях. Мы всё еще ждем от них ответа», — цитирует его телеканал ТРТ.

По словам Чавушоглу, генсек НАТО выступил с инициативой организовать встречу руководителей МИД Турции, Швеции и Финляндии для урегулирования ситуации. Однако сначала Анкара хочет получить от двух стран письменный ответ на свои опасения.

13 июня Столтенберг в интервью британской газете Financial Times заявил, что альянс, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление, не ожидал столь жесткой позиции со стороны Турции. В то же время днем ранее он подчеркнул, что саммит НАТО в Мадриде не является дедлайном для разрешения вопросов Турции, касающихся возможности вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. По словам Столтенберга, он желает скорейшего разрешения ситуации, назвав опасения Турции абсолютно законными.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», которое Анкара считает террористическим, для того чтобы вступить в НАТО.

8 июня Турция выдвинула 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Так, одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации Гюлена и их филиалы.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.