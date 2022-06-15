Премьер-министр Финляндии допустила заморозку процесса вступления в НАТО

Процесс вступления в НАТО Финляндии и Швеции может на время остановиться, в случае если до саммита Североатлантического альянса в Мадриде в конце месяца странам не удастся достичь соглашения с Турцией. Об этом во вторник, 14 июня, сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Стокгольме.

«Я думаю, что на данном этапе очень важно двигаться вперед. Если мы не решим эти вопросы до Мадрида, существует риск того, что процесс застынет на месте. Мы не знаем насколько, но он может застыть на некоторое время», — заявила Марин, подчеркнув, что Финляндия серьезно относится к опасениям Турции.

Премьер также подчеркнула, что в случае наличия какого-либо рода недоразумений правительство постарается решить их совместно с Турцией, которая также несет ответственность.

13 июня в канцелярии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявили о его нежелании идти на компромисс со странами, которые оказывают поддержку террористическим организациям. Об этом глава государства заявит открыто в ходе саммита НАТО в Мадриде. Перед мероприятием также пройдет дискуссия для информирования международной общественности о позиции Анкары.

Тогда же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете Financial Times заявил, что альянс, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление, не ожидал столь жесткой позиции со стороны Турции. По его словам, он желает скорейшего разрешения ситуации, назвав опасения Анкары абсолютно законными.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс министрами иностранных дел Швеции и Финляндии были поданы 18 мая. МИД России в свою очередь критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.