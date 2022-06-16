«Самоограничение на выдачу кредитов может появиться уже со второй половины года»

Возможность установить самоограничение на выдачу кредитов может появиться у россиян уже во второй половине 2022 года. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на полях ПМЭФа в нулевой день форума. Он также рассказал, что законопроект о регулировании криптовалют может быть внесен в Госдуму в сентябре 2022-го, при этом законодатели склоняются к более жестким нормам для рынка виртуальных валют. По словам депутата, вряд ли Банк России продлит ограничения на выдачу наличной валюты после 9 сентября.

Криптовалютный контроль

— Когда вы ожидаете внесения в Госдуму законопроекта о регулировании криптовалют и майнинга и какие краеугольные камни могут быть при его обсуждении?

— Я допускаю, что законопроект о регулировании майнинга появится в Госдуме в ближайшее время. Есть версия законопроекта, которую внесли ряд депутатов. Однако, на мой взгляд, он носит рамочный характер. Поэтому я допускаю, что появится новая версия законопроекта, которая будет разработана правительством и Центральным банком . Помимо этого, уже есть законопроект о криптовалютах, где в определенной степени вопрос, связанный с майнингом, прописан. Сейчас договорились о том, что законопроект о криптовалютах будет внесен позднее, потому что там нет консенсуса между правительством и Центральным банком. А вопрос по майнингу снят с повестки с точки зрения противодействия ЦБ, поэтому может вноситься на рассмотрение раньше. Я думаю, что законопроект о майнинге будет внесен в ближайшее время, а о криптовалютах — осенью .

Аксаков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Есть ли понимание, как майнинг будет облагаться налогом?

— С моей точки зрения, должны действовать общие принципы налогообложения . Если майнинговая компания создана индивидуальным предпринимателем или самозанятым — должны действовать те же принципы, что сейчас созданы для других видов деятельности. Если же говорить о более крупном бизнесе, то должен работать стандартный порядок: доход, получаемый от бизнес-деятельности, должен облагаться теми же налогами, что действуют для этого вида бизнеса — малого и среднего бизнеса или для более крупного. Есть и другое предложение — налогообложение по количеству потребляемой электроэнергии . Тогда предстоит определить коэффициент или тариф, привязанный к объемам потребляемой электроэнергии: чем больше потребляешь, тем больше платишь налога. По принципам налогообложения пока не пришли к консенсусу .

— Вы сказали, что законопроект о регулировании криптовалют может быть подготовлен позже. В последние месяцы обсуждался вопрос об использовании криптовалют для международных расчетов. Как вы считаете, насколько эта норма может быть учтена в готовящемся законопроекте?

— Пока Центральный банк придерживается довольно жесткой позиции, что вообще не нужно легализовывать криптовалюту . В ЦБ считают, что у криптовалют нет будущего и они находятся под довольно жестким контролем и регулированием спецслужб недружественных стран. Поэтому есть риски для частных лиц, которые инвестируют в крипту. В ЦБ от своей позиции не отказываются , придерживались ее на всех последних дискуссиях. Более того, позиция Минфина [о том, что обращение альткоинов стоит легализовать и установить регулирование для этого рынка] также становится более жесткой . Полагаю, что осенью законопроект может появиться в Госдуме. Может быть, будет найден компромисс, который будет заключаться в очень жестком регулировании крипторынка .

Аксаков1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сохраняется риск, связанный с разрешением расчетов криптовалютой для платежей за рубежом: это право может быть использовано и для внутренних операций. Например, платежи будут проходить за пределами правового пространства, в распределенном реестре, который не контролируется российскими регуляторами, а операции будут осуществляться внутри страны.

Валюта — наличными

— На прошлой неделе сразу несколько банков ввели комиссии за ведение валютных счетов. Планируется ли в Годсуме законодательно ограничить введение таких комиссий?

— ЦБ уже высказался на эту тему. По тем договорам, которые уже заключены, комиссии не должны вводиться . ЦБ собирается проводить проверки, которые смогут поставить банки «на место». Однако для новых договоров вполне можно допустить, что банки устанавливают комиссии . Я понимаю, что ряд банков не может проводить операции по валютным корсчетам — они вводят комиссии, чтобы дестимулировать клиентов хранить свои средства в валюте. На банковском рынке есть конкуренция. Клиенты должны перетекать в те банки, которые комиссии не устанавливают.

— Сейчас также обсуждается возможность введения в России отрицательных ставок по вкладам. Действительно ли такое решение может быть принято?

­— Отрицательные ставки, скорее всего, будут узаконены, но только для юрлиц . Для физлиц отрицательных ставок не будет. Мы в Госдуме обсуждали этот вопрос, это принципиальная позиция.

Аксаков2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— До 9 сентября введены ограничения на снятие наличной валюты. Могут ли эти ограничения снять досрочно или, напротив, продлить?

— Россияне могут снимать валюту [на сумму] до $10 тыс. Времени до 9 сентября осталось немного. Ситуация движется в сторону смягчения мер валютного регулирования . Например, президент уже отменил обязательную продажу валюты. Я думаю, что после 9 сентября, когда заканчивается срок ограничений, они не будут продлены.

Контроль и самоограничение

— В мае возобновилась дискуссия о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 тыс. до 1 млн рублей. На ваш взгляд, нужно ли повышать этот порог?

— До 1 млн этот порог точно надо поднимать . Такое принципиальное решение, согласованное с Центральный банком и Росфинмониторингом, уже есть . На днях Росфинмониторинг прислал письмо, где сообщил, что готов увеличить сумму обязательного контроля для идентификации клиентов при проведении финопераций. По недвижимости ­порог увеличивается до 5 млн. В ходе дискуссии цифра может измениться. В том числе есть предложение увеличить порог до 10 млн по недвижимости .

Сейчас ЦБ анализирует весь объем информации, связанный с контролем и надзором. Тысячи операций банки осуществляют и с более мелкими суммами. Эти операции требуют процедур по идентификации клиентов. Это трудозатратно, а эффективности не имеет. Сейчас Росфинмониторинг совместно с ЦБ проводит ревизию документов, связанных с обязательным контролем. Думаю, к моменту принятия законопроекта во втором чтении мы добавим разные варианты снижения требований к кредитным организациям, чтобы это давление снизить.

Аксаков3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Какие, например, операции могут быть выведены из-под обязательного контроля?

— Мелкие операции . Основная масса контроля связана с идентификацией клиентов на сумму от 15 тыс. рублей и выше . Все эти решения принимались в 2002 году. Инфляция за это время деньги обесценила. Смысл поднимать порог, конечно, есть. Суммовой порог для обязательной идентификации клиентов может быть сдвинут значительно .

— Ранее ЦБ обнародовал инициативу, чтобы клиенты могли запретить выдачу кредитов на собственное имя ­— для борьбы с мошенниками, которые берут займы других людей. Как быстро, по вашим ожиданиям, эта инициатива может быть принята и когда поправки могут вступить в силу?