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«Самоограничение на выдачу кредитов может появиться уже со второй половины года»

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — о защите россиян от мошенников, законопроекте по регулированию крипты и снятии валютных ограничений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Возможность установить самоограничение на выдачу кредитов может появиться у россиян уже во второй половине 2022 года. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на полях ПМЭФа в нулевой день форума. Он также рассказал, что законопроект о регулировании криптовалют может быть внесен в Госдуму в сентябре 2022-го, при этом законодатели склоняются к более жестким нормам для рынка виртуальных валют. По словам депутата, вряд ли Банк России продлит ограничения на выдачу наличной валюты после 9 сентября.

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Криптовалютный контроль

— Когда вы ожидаете внесения в Госдуму законопроекта о регулировании криптовалют и майнинга и какие краеугольные камни могут быть при его обсуждении?

— Я допускаю, что законопроект о регулировании майнинга появится в Госдуме в ближайшее время. Есть версия законопроекта, которую внесли ряд депутатов. Однако, на мой взгляд, он носит рамочный характер. Поэтому я допускаю, что появится новая версия законопроекта, которая будет разработана правительством и Центральным банком. Помимо этого, уже есть законопроект о криптовалютах, где в определенной степени вопрос, связанный с майнингом, прописан. Сейчас договорились о том, что законопроект о криптовалютах будет внесен позднее, потому что там нет консенсуса между правительством и Центральным банком. А вопрос по майнингу снят с повестки с точки зрения противодействия ЦБ, поэтому может вноситься на рассмотрение раньше. Я думаю, что законопроект о майнинге будет внесен в ближайшее время, а о криптовалютах — осенью.

Аксаков
майнинг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Есть ли понимание, как майнинг будет облагаться налогом?

— С моей точки зрения, должны действовать общие принципы налогообложения. Если майнинговая компания создана индивидуальным предпринимателем или самозанятым — должны действовать те же принципы, что сейчас созданы для других видов деятельности. Если же говорить о более крупном бизнесе, то должен работать стандартный порядок: доход, получаемый от бизнес-деятельности, должен облагаться теми же налогами, что действуют для этого вида бизнеса — малого и среднего бизнеса или для более крупного. Есть и другое предложение — налогообложение по количеству потребляемой электроэнергии. Тогда предстоит определить коэффициент или тариф, привязанный к объемам потребляемой электроэнергии: чем больше потребляешь, тем больше платишь налога. По принципам налогообложения пока не пришли к консенсусу.

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— Вы сказали, что законопроект о регулировании криптовалют может быть подготовлен позже. В последние месяцы обсуждался вопрос об использовании криптовалют для международных расчетов. Как вы считаете, насколько эта норма может быть учтена в готовящемся законопроекте?

— Пока Центральный банк придерживается довольно жесткой позиции, что вообще не нужно легализовывать криптовалюту. В ЦБ считают, что у криптовалют нет будущего и они находятся под довольно жестким контролем и регулированием спецслужб недружественных стран. Поэтому есть риски для частных лиц, которые инвестируют в крипту. В ЦБ от своей позиции не отказываются, придерживались ее на всех последних дискуссиях. Более того, позиция Минфина [о том, что обращение альткоинов стоит легализовать и установить регулирование для этого рынка] также становится более жесткой. Полагаю, что осенью законопроект может появиться в Госдуме. Может быть, будет найден компромисс, который будет заключаться в очень жестком регулировании крипторынка.

Аксаков1
крипта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сохраняется риск, связанный с разрешением расчетов криптовалютой для платежей за рубежом: это право может быть использовано и для внутренних операций. Например, платежи будут проходить за пределами правового пространства, в распределенном реестре, который не контролируется российскими регуляторами, а операции будут осуществляться внутри страны.

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Валюта — наличными

— На прошлой неделе сразу несколько банков ввели комиссии за ведение валютных счетов. Планируется ли в Годсуме законодательно ограничить введение таких комиссий?

— ЦБ уже высказался на эту тему. По тем договорам, которые уже заключены, комиссии не должны вводиться. ЦБ собирается проводить проверки, которые смогут поставить банки «на место». Однако для новых договоров вполне можно допустить, что банки устанавливают комиссии. Я понимаю, что ряд банков не может проводить операции по валютным корсчетам — они вводят комиссии, чтобы дестимулировать клиентов хранить свои средства в валюте. На банковском рынке есть конкуренция. Клиенты должны перетекать в те банки, которые комиссии не устанавливают.

— Сейчас также обсуждается возможность введения в России отрицательных ставок по вкладам. Действительно ли такое решение может быть принято?

­— Отрицательные ставки, скорее всего, будут узаконены, но только для юрлиц. Для физлиц отрицательных ставок не будет. Мы в Госдуме обсуждали этот вопрос, это принципиальная позиция.

Аксаков2
вклады
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— До 9 сентября введены ограничения на снятие наличной валюты. Могут ли эти ограничения снять досрочно или, напротив, продлить?

— Россияне могут снимать валюту [на сумму] до $10 тыс. Времени до 9 сентября осталось немного. Ситуация движется в сторону смягчения мер валютного регулирования. Например, президент уже отменил обязательную продажу валюты. Я думаю, что после 9 сентября, когда заканчивается срок ограничений, они не будут продлены.

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Контроль и самоограничение

— В мае возобновилась дискуссия о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 тыс. до 1 млн рублей. На ваш взгляд, нужно ли повышать этот порог?

До 1 млн этот порог точно надо поднимать. Такое принципиальное решение, согласованное с Центральный банком и Росфинмониторингом, уже есть. На днях Росфинмониторинг прислал письмо, где сообщил, что готов увеличить сумму обязательного контроля для идентификации клиентов при проведении финопераций. По недвижимости ­порог увеличивается до 5 млн. В ходе дискуссии цифра может измениться. В том числе есть предложение увеличить порог до 10 млн по недвижимости.

Сейчас ЦБ анализирует весь объем информации, связанный с контролем и надзором. Тысячи операций банки осуществляют и с более мелкими суммами. Эти операции требуют процедур по идентификации клиентов. Это трудозатратно, а эффективности не имеет. Сейчас Росфинмониторинг совместно с ЦБ проводит ревизию документов, связанных с обязательным контролем. Думаю, к моменту принятия законопроекта во втором чтении мы добавим разные варианты снижения требований к кредитным организациям, чтобы это давление снизить.

Аксаков3
операции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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— Какие, например, операции могут быть выведены из-под обязательного контроля?

Мелкие операции. Основная масса контроля связана с идентификацией клиентов на сумму от 15 тыс. рублей и выше. Все эти решения принимались в 2002 году. Инфляция за это время деньги обесценила. Смысл поднимать порог, конечно, есть. Суммовой порог для обязательной идентификации клиентов может быть сдвинут значительно.

— Ранее ЦБ обнародовал инициативу, чтобы клиенты могли запретить выдачу кредитов на собственное имя ­— для борьбы с мошенниками, которые берут займы других людей. Как быстро, по вашим ожиданиям, эта инициатива может быть принята и когда поправки могут вступить в силу?

— Я положительно отношусь к инициативе. Клиенту нужно дать возможность ввести самоограничение на выдачу кредитов, которое он может установить и снять неограниченное количество раз. Мошенники, к сожалению, нашли и такой способ выманивая денег. Их надо пресекать в том числе с помощью этого механизма. Я думаю, что норму можно провести поправками ко второму чтению в один из рассматриваемых сейчас законов, чтобы дать людям возможность защитить себя. Она может быть принята уже в весеннюю сессию. Ожидаем, что возможность самоограничить выдачу кредитов у клиентов может появиться уже со второй половины текущего года.

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