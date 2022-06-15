Кадыров рассказал о недавнем разговоре с Путиным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своем недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава региона сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, телефонный разговор состоялся по его инициативе. У Путина во время беседы был бодрый голос. Кадыров заявил, что российский лидер готов завершить спецоперацию по защите Донбасса, максимально не нанося вред украинскому народу и государству.

13 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главная цель спецоперации России — это защита Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 9 июня он отметил, что спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели.

8 июня глава МИД России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом дипломат подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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