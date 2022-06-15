Реклама
Прямой эфир
Мир
В аэропорту Праги отменили вылеты из-за отказа системы управления полетами
Мир
В ЛНР сообщили о блокировке украинских боевиков на заводе «Азот»
Мир
Жителей Чернобаевки предупредили о неразорвавшихся снарядах после обстрела ВСУ
Экономика
В Минсельхозе пообещали рассмотреть вопрос увеличения господдержки пекарям
Экономика
Золотодобывающая компания Kinross Gold продала российские активы за $340 млн
Мир
В ВОЗ не стали рекомендовать массовую вакцинацию от оспы обезьян
Мир
Столтенберг анонсировал новые схемы обороны альянса на восточном направлении
Мир
ВСУ выпустили 10 снарядов из «Урагана» по поселку Троицкое в ЛНР
Мир
Морской торговый порт в Херсоне возобновил работу
Армия
Путин наградил орденом Жукова 239-й танковый полк за массовый героизм
Общество
Автобусы между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят до 1 июля
Сюжет:

Кадыров рассказал о недавнем разговоре с Путиным

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своем недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава региона сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

ВСУ сорвали эвакуацию мирных жителей с «Азота». Онлайн спецоперации 15 июня
Оперативные новости ДНР и ЛНР, Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

По словам Кадырова, телефонный разговор состоялся по его инициативе. У Путина во время беседы был бодрый голос. Кадыров заявил, что российский лидер готов завершить спецоперацию по защите Донбасса, максимально не нанося вред украинскому народу и государству.

13 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главная цель спецоперации России — это защита Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 9 июня он отметил, что спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели.

8 июня глава МИД России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом дипломат подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022