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Экспорт России в ЕС вырос вдвое за I квартал 2022 года

Постпред РФ при ЕС Чижов: экспорт в Евросоюз за I квартал вырос вдвое, несмотря на санкции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экспорт России в страны Евросоюза вырос вдвое за I квартал этого года, несмотря на санкции, заявил в среду, 15 июня, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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«У нас экспорт в Евросоюз за I квартал вырос более чем вдове, к большому разочарованию наших бывших партнеров в Европейском союзе. И не только», — сказал Чижов в интервью телеканалу «Россия 24» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил, что Европа остается крупнейшим торгово-экономическим партнером России даже после введения шести пакетов санкций.

В этот же день премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что российская экономика справляется с санкциями Запада. По его словам, этому в значительной степени способствуют и решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года. Граждане, бизнес и различные отрасли получают необходимую помощь и поддержку, благодаря чему удалось смягчить влияние санкций.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия намерена развивать экономическое сотрудничество на многих направлениях, включая Латинскую Америку и Запад. Санкции, по его мнению, нужно рассматривать как стимул для поиска новых путей взаимодействия с дружественными странами.

Так, в тот же день сообщалось, что с момента начала спецоперации в Донбассе крупнейшим покупателем российских энергоресурсов стал Китай, обогнав Германию. В итоге РФ заработала на продаже нефти, природного газа и угля почти €93 млрд, €57 млрд из которых она получила от стран Евросоюза (ЕС).

С 24 февраля, когда было объявлено о начале спецоперации, страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако санкционная политика Запада уже ударила по мировым рынкам, еще не оправившимся после пандемии COVID-19, что привело к рекордной инфляции во многих странах и росту цен на топливо и продукты.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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