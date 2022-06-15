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В Запорожской области национализировали запасы зерна и госпредприятия Украины

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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В Запорожской области национализировали принадлежавшие Украине государственные предприятия и украинские запасы зерна. Об этом сообщил 15 июня глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

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«Мы национализировали все гособъекты — подчеркиваю, государственные! Ни в коем случае, чтобы не путать с фермерами и частной собственностью. Все, что было государственное, сегодня принадлежит также государству, но только Запорожской области», — сообщил Балицкий в эфире «Соловьев Live».

Как указал Балицкий, Запорожская область не может просто так бросить целый ряд объектов, к которым относятся тепловые станции, дороги, железные дороги и заводы, на которых хранится аммиак.

Глава военно-гражданской администрации также добавил, что в регионе оставалась часть зерна, которая была выкуплена у фермеров государством, но не указал точный его объем.

В этот же день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о невозможности возвращения региона под власть Украины. Он отметил, что Киев уже неоднократно говорил о возвращении различных регионов под свой контроль, однако еще ни разу эти планы не воплощались в жизнь.

Такие заявления последовали на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении вернуть контроль над «утраченными территориями».

Ранее на утверждения Зеленского отреагировали в Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов назвал его неадекватным человеком, а его комментарии — истеричными и заверил, что регион не вернется под контроль Киева.

14 июня Рогов объявил, что свыше 100 тыс. жителей Запорожья подали заявки на получение российских паспортов. Он также рассказал о планах полностью освободить территорию Запорожской области от украинских националистов.

Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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