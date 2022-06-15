Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец»
Губернатор Курской области Роман Старовойт 15 июня сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе со стороны Украины.
«Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. <…> ответным огнем наши пограничники подавили нападение», — написал он в Telegram-канале.
Старовойт добавил, что в результате обстрела пострадавших и разрушений нет.
9 июня в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 июня.
6 июня Старовойт рассказал об обстреле с украинской стороны приграничного села Теткино Глушковского района. По его словам, больше всего пострадали мост, а также ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. Сгорел автомобиль, есть повреждения на территории сахарного завода.
В конце мая глава региона предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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