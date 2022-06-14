Басурин уточнил просьбу ДНР по дополнительной помощи от России

Донецкая Народная Республика (ДНР), попросив у России дополнительной помощи для противостояния украинским националистам, рассчитывает на более активное применение ракет наземного и воздушного базирования. Об этом во вторник, 14 июня, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, именно это имел в виду глава ДНР Денис Пушилин, говоря накануне о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы.

«Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, которые сконцентрировали большое количество вооружения, а именно артиллерию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Басурин уточнил, что это поможет уничтожить западное оружие, которое доставлено украинским националистам и уже «убивает гражданское население».

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной задачей специальной военной операции России на Украине является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке. Так он прокомментировал просьбу Пушилина усилить «союзническую помощь».

13 июня Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства был обстрелян ВСУ. Пациенток медицинского учреждения эвакуировали в подвал, врачи продолжили оказывать им необходимую помощь. Из-за ударов артиллерии роддом был частично разрушен.

Артиллерийский удар стал самым мощным с начала спецоперации в Донбассе. Радикалы выпустили по столице ДНР в общей сумме более 300 снарядов за два часа.

После этого лидер республики Пушилин обратился к России за помощью в противодействии ударам со стороны украинских боевиков.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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