«Известия» опубликовали 13 июня новые кадры из Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, который пострадал от артиллерийского удара со стороны украинских радикалов.

На кадрах видны последствия атаки националистов. В медучреждении выбиты стекла из окон, осколки лежат в палатах и залах, где у пациенток принимают роды. Кроме того, украинские боеприпасы разрушили часть крыши и фасада роддома.

Донецкий роддом пострадал от обстрела украинских неонацистов 13 июня. Пациенток медицинского учреждения эвакуировали в подвал, врачи продолжили оказывать им необходимую помощь. Из-за ударов артиллерии роддом был частично разрушен: обрушились крыша и фасад, вылетели оконные стекла.

Артиллерийский удар, нанесенный в тот день по Донецку украинскими боевиками, стал самым мощным за всё время конфликта в Донбассе. Радикалы выпустили по столице Донецкой Народной Республики (ДНР) в общей сумме более 300 снарядов за два часа. В частности, наиболее массированному удару подверглись Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы города.

Украинские радикалы использовали для обстрела Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», РСЗО «Ураган», а также артиллерию калибром 152 и 155 мм.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин обратился к России за помощью в противодействии ударам со стороны украинских боевиков. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что главной целью спецоперации России в Донбассе является защита Донецкой и Луганской народных республик, переадресовав вопрос по предоставлению помощи регионам российскому Министерству обороны.

В Донбассе с 24 февраля продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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