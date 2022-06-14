Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

«Известия» опубликовали новые кадры обстрелянного боевиками Украины роддома в Донецке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Известия» опубликовали 13 июня новые кадры из Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, который пострадал от артиллерийского удара со стороны украинских радикалов.

На кадрах видны последствия атаки националистов. В медучреждении выбиты стекла из окон, осколки лежат в палатах и залах, где у пациенток принимают роды. Кроме того, украинские боеприпасы разрушили часть крыши и фасада роддома.

Обстрел гражданских объектов в Донецке заметили в ООН. Спецоперация 13 июня. Онлайн-трансляция
Эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий».

Донецкий роддом пострадал от обстрела украинских неонацистов 13 июня. Пациенток медицинского учреждения эвакуировали в подвал, врачи продолжили оказывать им необходимую помощь. Из-за ударов артиллерии роддом был частично разрушен: обрушились крыша и фасад, вылетели оконные стекла.

Артиллерийский удар, нанесенный в тот день по Донецку украинскими боевиками, стал самым мощным за всё время конфликта в Донбассе. Радикалы выпустили по столице Донецкой Народной Республики (ДНР) в общей сумме более 300 снарядов за два часа. В частности, наиболее массированному удару подверглись Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы города.

Украинские радикалы использовали для обстрела Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», РСЗО «Ураган», а также артиллерию калибром 152 и 155 мм.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин обратился к России за помощью в противодействии ударам со стороны украинских боевиков. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что главной целью спецоперации России в Донбассе является защита Донецкой и Луганской народных республик, переадресовав вопрос по предоставлению помощи регионам российскому Министерству обороны.

В Донбассе с 24 февраля продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022