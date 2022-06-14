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Геодезисты помогли «Искандерам» поразить цели в ходе спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» 14 июня опубликовали видео работы российских военных геодезистов во время спецоперации в Донбассе. Военные топографы помогают своим сослуживцам наносить точные удары по объектам, занятым украинскими боевиками.

На кадрах видно, как геодезисты делают вылазку неподалеку от позиций украинских неонацистов. Они действуют быстро, так как в любой момент радикалы могут открыть огонь. После того, как все геодезические работы выполнены, солдаты оперативно удаляются от позиций.

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Следом за ними на позиции выезжает оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», который производит запуск снаряда по позициям националистов.

«Наша задача была осуществить привязку стартовых позиций для ракетной бригады в кратчайшие сроки. Для этого пришлось выехать в район, где бригада собирается совершить пуски. Даем необходимые координаты по одной простой причине — был совершен переезд, марш в новый район, то есть координаты могут не соответствовать. Делаем постобработку данных, что позволит выдать геодезически точные координаты места пуска на кратчайшие сроки, что позволит бригаде намного быстрее и точнее поразить цель», — рассказал о работе подразделения начальник навигационно-геодезического отделения Алексей.

Российские военнослужащие продолжают выполнять свой воинский долг во время спецоперации по защите Донбасса. Так, 13 июня Минобороны РФ показало кадры работы группы огневой поддержки, которая прикрывала российские вертолеты во время выполнения боевых вылетов.

11 июня Минобороны РФ опубликовало видео работы артиллерии из установок «Акация» по позициям украинских боевиков. Артиллеристы использовали в том числе 152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды на осколочное или фугасное действие. Для уничтожения танков и другой бронированной техники также применялись кумулятивные снаряды.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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