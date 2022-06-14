Чехия выражает поддержку потенциальным планам Польши по созданию «новой польско-украинской Речи Посполитой». Таким наблюдением по итогу анализа нынешней геополитической повестки в опубликованной на портале iDNES.cz статье поделился исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл.

Как уточняется в статье Вейгла, Варшава предпринимает попытки воспользоваться ситуацией вокруг Украины в своих интересах, а именно в целях восстановления своих исторических границ.

«И вдруг правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», — предположил Вейгл.

Он придерживается мнения о том, что Праге стоит вести более осторожную политику по отношению к Украине и искать компромиссные варианты решения конфликта вместо того, чтобы поддерживать его эскалацию.

«Спустя три месяца становится понятно, что победить в затяжном конфликте Украине будет сложно, если вообще возможно», — подытожил эксперт.

22 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины. 5 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что границ между двумя странами в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

10 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Польша активно осваивает территории Украины и посоветовал Варшаве изучать собственную историю.

9 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя вероятность передачи Варшаве суверенитета Украины, заявил «Известиям», что Польша методично протягивает руки к украинским территориям, стараясь заполучить больше влияния.

По его мнению, Украина, которая и так не отличалась самостоятельностью благодаря действиям киевского режима, следующего командам из США, рискует и вовсе утратить собственный суверенитет.

3 июня представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев уже давно торгует своей страной. По ее мнению, Польша воспринимает соседнюю страну как зону своего протектората.