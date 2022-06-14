США указали на самостоятельность Европы в вопросе объема военной помощи Украине

Решения об объемах военной помощи Украине страны Европы должны принимать сами, заявила в понедельник, 13 июня, в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция велась в Twitter американской администрации.

«Что касается союзников, то мы видели, как они принимают участие своими способами. Считаю, что им решать, как они хотят оказывать помощь Украине», — указала она, в ответ на просьбу уточнить, удовлетворен ли президент США Джо Байден объемами поставок оружия Киеву европейскими союзниками, прежде всего Германией и Францией.

При этом пресс-секретарь отметила, что союзники Вашингтона по НАТО в помощи Украине действуют «сплоченно» и во многом это объясняется «лидерством нынешнего президента США».

Кроме того, она подтвердила, что Соединенные Штаты продолжают наращивать военную помощь Киеву.

Жан-Пьер также напомнила, что на этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин совершит визит в Европу, где проведет очередное заседание созданной Западом группы по координации оказания военной помощи Украине. Встреча состоится 15 июня в Брюсселе на полях совещания министров обороны НАТО. По словам представителя Белого дома, Остин попросит коллег из альянса «продолжать поставлять вооружения и военную технику» Киеву.

Ранее, 11 июня, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киеву требуется несколько сотен реактивных систем залпового огня (РСЗО) образца НАТО, а также боеприпасы для них.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву хватило бы оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской. По этой причине Украине нужны поставки тяжелых вооружений в короткие сроки.

10 июня президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и тяжелое вооружение.

6 июня британский министр обороны Бен Уоллес объявил о том, что Великобритания отправит Украине РСЗО M270. Помимо этого, Соединенное Королевство намерено поставить стране управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих РСЗО.

2 июня Швеция сообщила, что поставит Киеву противокорабельные ракеты и противотанковое оружие, а также окажет финансовую помощь.

Комментируя поставку дальнобойного вооружения Киеву, министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня заявил, что чем дальнобойнее будет вооружение Киева, тем дальше РФ будет отодвигать от своей территории линию угрозы.

С начала спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, западные страны нарастили военную поддержку Украины. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующие указы.

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