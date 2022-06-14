ООН назвала обстрел роддома Донецка нарушением международного гуманитарного права
Организация Объединенных Наций рассматривает обстрел роддома Донецка как нарушение международного гуманитарного права. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы видели сообщения СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права» — приводит его слова ТАСС.
Ранее, 13 июня, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский комментируя сообщение об обстреле роддома больницы им. Вишневского в Донецке, раскритиковал отсутствие реакции западных СМИ. Он поинтересовался прозвучит ли хоть одно слово осуждения.
В понедельник военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры изнутри роддома Донецка, попавшего под обстрел украинских боевиков. Из здания роддома — Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства — эвакуировали всех рожениц и младенцев. Они были размещены в подвале, где медики продолжили оказывать им необходимую помощь.
В результате обстрела здание роддома частично разрушено: вылетели окна, местами обрушились крыша и фасад.
Обстрел Донецка велся весь день. В результате число пострадавших составило 33 человека, пять человек погибли, среди них — мать с ребенком.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в этот день отметили, что Донецк подвергся самому мощному артиллерийскому удару со стороны ВСУ с начала конфликта. Всего за несколько часов украинские боевики выпустили по городу более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии. В частности, наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы.
В тот же день глава ДНР Денис Пушилин обратился к России за помощью в противодействии обстрелам со стороны украинских боевиков. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.
Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной целью спецоперации России в Донбассе является защита Донецкой и Луганской народных республик, переадресовав вопрос по предоставлению помощи регионам российскому Министерству обороны.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.
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