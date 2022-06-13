Система ПВО сбила ракету «Ураган» над Донецком

Корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин 13 июня сообщил, что система противовоздушной обороны сбила ракету «Ураган» над Донецком.

«Только что ПВО сработала. Было два выстрела ПВО, была сбита ракета «Ураган», — рассказал Еремин.

Обстрел Донецка ведется в течение всего дня.

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, массивные обстрелы Донецка начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. Он отметил, что за последние 10 дней обстрелы города ведутся из артиллерии калибра 155 мм, которая применяется странами НАТО, а также из реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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