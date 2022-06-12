Соседка убитого отчимом ребенка рассказала о его матери

Соседка семьи пятилетнего Вовы из Краснодарского края, которого убил отчим, Ольга Савельева 12 июня рассказала в беседе с «Известиями» о его матери Алене и о том, как мальчик воспитывался бабушкой и дедушкой.

По словам соседки, Алена родила троих детей, однако средний сын, Вова, с рождения жил с бабушкой и дедушкой.

«У нее (Алены) есть дочь Ангелина, но, когда ей было уже четыре года, Алена ушла из дома и родила второго [ребенка]. С роддома этого ребенка, Вову, уже воспитывали дедушка и бабушка. Он на моих глазах тоже рос. Он постоянно называл деда папой», — рассказала соседка.

По ее словам, Алена потребовала отдать ей двоих детей — Вову и его сестру Ангелину, — после того как родила третьего и ей понадобилось получить статус многодетной семьи и прилагающееся к нему пособие. При этом о состоянии ребят, их самочувствии мать не заботилась.

«Она нелюдь, ее нельзя называть матерью. Как можно давать этой женщине рожать и потом убивать этих детей? Получается, что она рожает для того, чтобы получить деньги и пособия на детей и убивать их потом», — сказала Ольга Савельева.

При этом отчим Вовы, который убил мальчика, по словам соседки, был похож на наркомана, так как постоянно выглядел неопрятно и грязно.

Ранее в этот день бабушка и дедушка пятилетнего мальчика рассказали о жизни внука и его пропаже. Как сообщил дедушка ребенка Виталий, в 2020 году Алена попросила у родителей документы, чтобы получать деньги на детей — Вову и его старшую сестру Ангелину. Когда бабушка и дедушка обратились в суд, Алена на заседаниях не присутствовала, и было вынесено решение об ограничении девушки в родительских правах. Однако краевой суд отменил это решение на основании того, что мать якобы не представляет опасности для детей. Бабушка Анжела и дед Виталий были вынуждены отдать детей матери. Затем почти год они не знали, что с малышами.

После Алена познакомилась с Сергеем, который стал отчимом ее детям. По словам Анжелы, о «пропаже» внука они с Виталием узнали от полиции. При этом Анжела усомнилась, что вещи, которые дали кинологам для поиска ребенка, действительно принадлежали Вове.

10 июня мать ребенка сообщила в полицию о «пропаже» сына. Девушка рассказала, во время отдыха на берегу реки Кубани в микрорайоне Гидрострой малыш отошел от взрослых, чтобы покормить кошку, а затем пропал. На следующий день тело ребенка нашли в районе Пашковского переката.

Следователи установили, что историю о пропаже малыша выдумали его родители. По версии ведомства, мальчика 8 июня убил его 28-летний отчим. Мужчина в ходе конфликта ударил ребенка по голове, после этого вся семья легла спать. Утром супруги обнаружили, что малыш умер. Мать мальчика вместе с мужем решили скрыть следы убийства: положили тело ребенка в сумку и вывезли его в лесополосу. Там семья вечером 10 июня инсценировала пикник, где якобы пропал их сын.

Отчима ребенка задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.