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Минобороны Украины опубликовало мем с вооруженной ПЗРК Javelin Елизаветой II

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Фото: REUTERS/Frank Augstein
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Министерство обороны Украины 12 июня опубликовало на своей странице в Twitter мем на королеву Великобритании Елизавету II, изобразив, как она держит на плече противотанковый комплекс США Javelin, а на ее розовом платье якобы пришита нашивка с трезубцем, который встречается на форме украинских националистов.

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Над изображением содержится подпись на английском языке: «Боже, благослови королеву, Украину и весь остальной мир».

Британские интернет-пользователи выразили возмущение подобной выходкой, заявив об оскорблении народа своей страны и использовании образа Елизаветы II в целях рекламы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это ужасно! Это неуважительно. Совсем не подходит для нашей королевы», — недоумевает пользователь Сети из Великобритании.

«И вот так просто Киев потерял поддержку со стороны Ирландии и доброй половины Америки», — написал другой комментатор.

«Конечно, королева хорошо смотрится с оружием в руках, но не стоит втягивать ее в эту историю», — соглашается еще один подписчик.

«Я думаю, вы должны быть прежде всего благодарны британским налогоплательщикам», — обратился интернет-пользователь к украинцам.

«Что логотип Maserati делает на плече британской королевы?» — сыронизировал житель страны.

8 июня британские пользователи предупредили президента Украины Владимира Зеленского о возможном предательстве со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По мнению интернет-пользователей, Зеленский не понимает, что Джонсон использует ситуацию на Украине в качестве повышения своего внутриполитического рейтинга.

Тогда же Зеленский заявил, что британский премьер является другом и союзником для его страны. Между тем Джонсон отмечал, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения.

Сын Елизаветы II Принц Чарльз 1 марта поделился своей позицией по поводу событий на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент телеканала ITV, занимающийся освещением королевских новостей. Наследник престола назвал события на Украине «атакой на свободу». Свою позицию он озвучил во время визита в город Саутенд-он-Си.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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