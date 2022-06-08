Британцы предупредили Зеленского о возможном предательстве Джонсона

Британские пользователи социальной сети Twitter 8 июня предупредили президента Украины Владимира Зеленского о возможном предательстве со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Джонсон предаст Зеленского, как предал всех, с кем когда-либо вступал в контакт. Это лишь вопрос времени», — отметил один из комментаторов.

По мнению другого пользователя, Зеленский не понимает, что Джонсон использует ситуацию на Украине в качестве повышения своего внутриполитического рейтинга.

Накануне сообщалось, что казацкая община в Чернигове посвятила в казаки Бориса Джонсона под именем Бориса Чуприны в знак поддержки Украины британским премьером.

Грамота о посвящении Джонсона в казаки будет направлена в Лондон. Вместе с ней направят экземпляр картины киевских мастеров, изображающей премьер-министра в образе казака Мамая. Политик в синих шароварах и вышиванке изображен с кобзой в руках на фоне украинского пейзажа, но вдали за его спиной виднеется Биг-Бен.

Тогда же Зеленский заявил, что британский премьер является другом и союзником для его страны. Между тем, Джонсон отмечал, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения.

26 мая СМИ сообщили, что британский премьер предложил президенту Украины создать новый международный альянс против России. Согласно задумке, помимо Украины и Соединенного Королевства в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.

В начале мая Лондон заявил, что выделит £1,3 млрд на военную поддержку Киева. Помощь на указанную сумму включает в себя, в частности, противобатарейные радарные системы, оборудование для подавления GPS и приборы ночного видения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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