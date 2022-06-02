Последняя на троне: празднование платинового юбилея царствования Елизаветы II ударит по Британии

В Британии 2 июня начинаются праздничные дни, посвященные платиновому юбилею — 70-летнему пребыванию на троне королевы Елизаветы II. Они продлятся до 5 июня. Пока одни радуются предстоящим выходным, другие подсчитывают убытки. По мнению экспертов, даже небольшое количество нерабочих дней ударит по экономике страны. На фоне этого активизировались противники монархии, утверждающие, что содержание правящей семьи дорого обходится подданным. Подробности — в материале «Известий».

«Сделаем Елизавету последней»

« Давайте сделаем Елизавету последней [королевой]! » — плакаты с таким призывом появились сразу в Бирмингеме, Борнмуте, Бристоле, Глазго, Данди, Лидсе, Манчестере, Ньюкасле и Рединге. Такую кампанию запустили антимонархисты из «Республики» накануне юбилея по случаю 70-летнего пребывания у власти королевы Елизаветы II.

« На телевидении замалчивают, что поддержка королевской семьи в последние годы падает. По мере того как мы приближаемся к концу правления королевы, необходимо говорить о том, что стране следует двигаться дальше и избавиться от монархии », — заявил один из ярых антимонархистов Грэм Смит.

Последняя на троне Королева Елизавета II на ипподроме Аскот Фото: Reuters/Andrew Boyers

По его словам, для большинства британцев институт монархии олицетворяет Елизавета II, поэтому многие не готовы принять Чарльза в качестве будущего короля.

« Эти билборды являются частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы спровоцировать более масштабные и громкие дебаты о будущем монархии », — считает Смит.

В «Республике» приводят опросы общественного мнения, согласно которым каждый четвертый британец выступает за переход к республиканской форме правления, а поддержка монархии упала с 75 до 60%. Так, 10 лет назад по случаю 60-летнего юбилея по всей стране проводилось около 10 тыс. уличных праздничных мероприятий, в этот раз всего 1,7 тыс.

« Монархия все больше утрачивает связь со временем. Нужно подготовиться к тому, чтобы двигаться дальше и начать уже избирать главу нашего государства », — уверены антимонархисты.

ВВП упадет

Противники монархии стали активно выступать на фоне подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным 70-летию пребывания у власти королевы Елизаветы II. Масла в огонь подлило агентство Bloomberg. Его аналитики подсчитали, что четыре нерабочих дня, а также несколько дней отгулов, которые захотят взять многие подданные, совместно с другими кризисными факторами негативно скажутся на экономике страны, приведут к сокращению ВВП. По итогам второго квартала — на 0,4%.

Последняя на троне Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

« К тому же есть инфляция, достигшая максимума за последние 40 лет. Все это в совокупности может привести к стагнации экономики », — пишет агентство.

Эксперты поспешили успокоить, что сильно волноваться все-таки не стоит: уже в третьем квартале экономика вернется к росту на 0,3%.

В качестве примеров они приводят празднование золотого и бриллиантового юбилеев в 2002 и 2012 годах, когда ВВП страны также проседало, однако потом экономика довольно быстро приходила в себя и возвращалась к росту.

Скандалы не утихают

Антимонархисты считают, что все же смогут использовать свой шанс и убедить окружающих, что монархия вредна для британской политики и экономики и вообще слишком дорого обходится государству. В последнее время по карману простых британцев и так бьют стремительно дорожающие продукты и быстро растущие цены на электроэнергию.

На руку сторонникам республики и череда скандалов, преследовавших Виндзоров в последние несколько лет.

В 2020-м принц Гарри и Меган Маркл покинули монаршую семью, отрекшись от королевских полномочий. В марте прошлого года они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о проблемах в Букингемском дворце, а также обвинили королевскую семью в расизме и игнорировании просьб о помощи беременной жены принца Гарри, находившейся на грани самоубийства.

Впрочем, на празднование платинового юбилея правления Елизаветы II принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми Арчи и Лилибет все же прилетят. Как пишут британские СМИ, они пообещали королеве вести себя сдержанно и «обойтись без драмы».

Последняя на троне Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Global Look Press/Ddp

Тем временем самые серьезные проблемы у второго сына Елизаветы II — принца Эндрю, известного дружбой с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который устроил подпольную педофильскую империю. Аристократа подозревают в изнасиловании несовершеннолетних. Несколько предполагаемых жертв уже подали на него в суд. Видео и фотографии с принцем, просочившиеся в Сеть, лишь подтверждают его вину. Он был вынужден уйти в тень и сложить королевские полномочия, его лишили всех воинских званий и королевского патронажа, он не появился даже на свадьбе дочери.

Впрочем, первый сын королевы, наследник престола принц Чарльз, также не пользуется особой популярностью у подданных. В газетах регулярно появляются рассуждения о том, что трон сразу унаследует принц Уильям, которого британцы любят гораздо больше.

В феврале прошлого года под ударом оказалась и сама Елизавета II. СМИ выяснили, что в 1970-х она пролоббировала в правительстве законопроект, позволяющий ей скрывать от подданных размер своего состояния. Считается, что оно составляет сотни миллионов британских фунтов. Так, The Sunday Times и Forbes оценивают его в £350 млн ($479,4 млн).

Разные сценарии

— Несмотря на это, британцы все же любят Елизавету II, даже антимонархисты относятся к ней с особым уважением. Королева — гарант и олицетворение британской монархии, отношения между ней и подданными проверены временем. Но не исключено, что после ее ухода все затрещит по швам, возникнет кризис монархии . Скандалы сильно подпортили репутацию Виндзоров. Сторонники республики попробуют использовать все эти негативные эпизоды как шанс напомнить о себе и поставить вопрос о необходимости перемен. Сейчас в условиях кризиса это может сработать, они будут говорить о том, что содержание королевской семьи дорого обходится британцам, хотя сложно сказать, получится что-то у сторонников республики или нет. Пока опросы показывают, что большинство подданных все же считает, что все должно оставаться без изменений, — пояснила в беседе с «Известиями» политолог Армине Манукян.

В свою очередь доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина также полагает, что британской монархии ничего не грозит, потому что она уже преодолела множество вызовов.

— Были периоды после возникавших трудностей, когда монархию поддерживали меньше. Сейчас как раз один из таких. Есть динамика на снижение поддержки монархии, но она медленная. В основном это молодые люди до 25 лет, они хотели бы отмены монархии. Среди людей среднего возраста динамика более замедленная, если говорить о людях старше 65 лет — тут больше людей, поддерживающих монархию . Многим британцам нравится, как со своими обязанностями справляется Елизавета II, но совсем иначе они воспринимают деятельность принца Чарльза. Весной проводили опросы общественного мнения, которые выявили, что лишь двое из пяти опрошенных им довольны, — пояснила политолог в разговоре с «Известиями».

Последняя на троне Королева Великобритании Елизавета открывает мемориальную доску в честь завершения строительства линии Елизаветы на вокзале Паддингтон в Лондоне, Великобритания Фото: RUTERS/Toby Melville

Эксперт отметила, что можно говорить об отмене монархии, но тогда возникает вопрос, чем ее заменять.

— В британской политической системе королева правит, но не управляет, однако при этом она ограничивает премьер-министра. Могут заговорить о возможной смене монархии на республику. Но появление избираемого президента страны, который бы стал противовесом премьер-министру, привело бы к смене политического устройства страны, а такой вопрос нельзя решить быстро. К тому же люди не понимают, что изменится, если отказаться от монархии, будет ли от этого хуже или лучше, какие последствия могут быть, многие пока так и не определились, — пояснила специалист.

Еремина добавляет, что довольно сложно представить, что британцы, так долго жившие при монархии, смогут быстро и окончательно от нее отказаться.

— Вполне можно допустить, что через десятки лет монархии в Британии не будет. С учетом тенденции сокращения поддержки монархии совместно с требованием политических реформ это исключать нельзя. Реформы могут затронуть и монархию. Возможно, она останется просто декоративным институтом, не имеющим никакого влияния на принятие политических решений. Это лишь один из вероятных сценариев, — полагает политолог.