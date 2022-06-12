Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины ради мира

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12 июня заявил, что разрешение конфликта на Украине возможно, но вопрос в том, каких территориальных уступок это будет стоить Киеву.

При этом он отметил, что альянс помогает Украине в том, чтобы она заплатила наименьшую цену за мир.

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерено помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Он добавил, что военные НАТО не участвуют в боевых действиях на Украине, так как альянс не хочет эскалации ситуации за пределами этой страны.

Накануне депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что в западных странах накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

Между тем 7 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации конфликта.

Днем ранее обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард выразил мнение, что Украина должна принять мирные предложения Москвы, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

13 мая Зеленский заявил, что никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.

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