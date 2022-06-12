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Пушилин заявил об обстрелах Святогорска украинской армией

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Фото: REUTERS/Dmytro Smolyenko
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Взятый под контроль военнослужащими РФ и Донецкой Народной Республики (ДНР) город Святогорск небезопасен и обстреливается Вооруженными силами Украины. Об этом 12 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Населенный пункт Святогорск пока еще нельзя назвать полностью безопасным, потому что <...> характер местности такой, что противник, занимая высоту вокруг Святогорска, использует такую возможность, чтобы нанести ущерб как инфраструктурным объектам, так и жителям», — сказал он журналистам.

Пушилин также отметил, что на данный момент идет продвижение к Славянску.

О начале боев за Славянск 9 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Отмечалось, что при огневой поддержке Вооруженных сил РФ силы ДНР и Луганской Народной Республики освободили и установили полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку.

Ранее в четверг военный эксперт в разговоре с «Известиями» рассказал, что наметилось несколько мест форсирования Северского Донца, что ставит под угрозу всю систему обороны ВФУ на «Донбасской дуге». По его словам, занятие Святогорска и Красного Лимана даст возможность попробовать преодолеть водную преграду там и атаковать Славянск.

8 июня военный эксперт Владислав Шурыгин отметил в беседе с «Известиями», что нынешний этап спецоперации по защите Донбасса завершится ожесточенными боями за Славянск и Краматорск. После этого начнется следующее крупномасштабное наступление.

Эксперт предположил, что для решения задач демилитаризации и денацификации Украины может понадобиться провести дополнительные этапы операции, включая Николаево-Одесский.

В 2014 году за Славянск несколько месяцев шли ожесточенные бои между силовыми структурами Украины и повстанцами ДНР. В итоге контроль над городом установили украинские военные.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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