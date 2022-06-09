Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт рассказал об особенностях форсирования Северского Донца

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наметилось несколько мест форсирования Северского Донца, что ставит под угрозу всю систему обороны ВФУ на «Донбасской дуге». Об этом рассказал военный эксперт в разговоре с «Известиями».

Промзона отчуждения: что осталось от «Азовстали» после месяца боев
Корреспондент «Известий» исследовал катакомбы комбината, в которых скрывались украинские формирования

«Сегодня наметились сразу несколько мест для форсирования союзными войсками Северского Донца, все мосты через который были взорваны отступающими украинскими войсками», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Поэтому, по его словам, ВФУ приходится держать значительные силы вдоль реки, чтобы попытаться воспрепятствовать такой операции.

Занятие Святогорска и Красного Лимана даетт возможность попробовать преодолеть водную преграду там и атаковать Славянск. Но есть опасность для ВФУ и в случае нашей переправы у Рубежного, заметил специалист. Он уточнил, что в таком случае можно сходящимися ударами от Новодружеска и Тошковки устроить «малый котел» для Лисичанска.

Эксперт отметил, что в современных условиях даже преодоление такой скромной реки, как Северский Донец представляет собой не меньшую сложность, чем операции по переправам через гораздо более широкие водные пространства в прошлом веке.

«Теперь во время форсирования и понтоны, и боевая техника становятся особенно уязвимыми для огня артиллерии, корректируемой с дронов в режиме реального времени и для дальнобойного высокоточного оружия, такого как баллистические ракеты и управляемые снаряды, «умные» авиационные средства поражения, дроны-камикадзе», — пояснил собеседник «Известий».

Поэтому подготовка к форсированию должна занимать дополнительное время, чтобы обеспечить надежную противовоздушную оборону переправы и подавление артиллерии противника на всём участке фронта, заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переправное дело: как ВС России будут форсировать Северский Донец

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022