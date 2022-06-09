Эксперт рассказал об особенностях форсирования Северского Донца

Наметилось несколько мест форсирования Северского Донца, что ставит под угрозу всю систему обороны ВФУ на «Донбасской дуге». Об этом рассказал военный эксперт в разговоре с «Известиями».

«Сегодня наметились сразу несколько мест для форсирования союзными войсками Северского Донца, все мосты через который были взорваны отступающими украинскими войсками», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Поэтому, по его словам, ВФУ приходится держать значительные силы вдоль реки, чтобы попытаться воспрепятствовать такой операции.

Занятие Святогорска и Красного Лимана даетт возможность попробовать преодолеть водную преграду там и атаковать Славянск. Но есть опасность для ВФУ и в случае нашей переправы у Рубежного, заметил специалист. Он уточнил, что в таком случае можно сходящимися ударами от Новодружеска и Тошковки устроить «малый котел» для Лисичанска.

Эксперт отметил, что в современных условиях даже преодоление такой скромной реки, как Северский Донец представляет собой не меньшую сложность, чем операции по переправам через гораздо более широкие водные пространства в прошлом веке.

«Теперь во время форсирования и понтоны, и боевая техника становятся особенно уязвимыми для огня артиллерии, корректируемой с дронов в режиме реального времени и для дальнобойного высокоточного оружия, такого как баллистические ракеты и управляемые снаряды, «умные» авиационные средства поражения, дроны-камикадзе», — пояснил собеседник «Известий».

Поэтому подготовка к форсированию должна занимать дополнительное время, чтобы обеспечить надежную противовоздушную оборону переправы и подавление артиллерии противника на всём участке фронта, заключил он.

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Переправное дело: как ВС России будут форсировать Северский Донец