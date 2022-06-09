Эксперт заявил о невозможности заменить РФ на рынке минеральных удобрений

Заменить Россию как экспортера минеральных удобрений на мировом рынке в ближайшие пять-семь лет просто невозможно. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

«Нет ни одной страны в мире, которая не использовала бы азотные, калийные, фосфорные удобрения. А главные месторождения — в России и Белоруссии. Европа на четверть зависит от поставок из РФ минеральных удобрений. Уйти с рынка и заменить его в ближайшие пять-семь лет просто невозможно», — отметил он во ходе круглого стола «Мировой продовольственный кризис: реальна ли угроза?», который проходит в пресс-центре МИЦ «Известия».

Как подчеркнул заместитель директора Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ, член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Дмитрий Хомяков, минеральные удобрения — основа мировой продовольственной безопасности. Он добавил, что Россия находится в выгодном положении благодаря запасам сырья, а производство удобрений постоянно росло.

26 мая издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что в Европе прогнозируется дальнейший рост цен на сельскохозяйственную продукцию в связи с ограничениями на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии.

Указывалось, что введенные рестрикции привели к дефициту. Из-за изъятия с рынка российских азотных и комплексных и белорусских калийных удобрений сократится их использование, а также снизится урожайность зерновых культур.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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