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В Европе предупредили о дальнейшем росте цен на продукты

DWN: в Европе ожидают дальнейшего роста цен на сельскохозяйственную продукцию
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
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В Европе прогнозируется дальнейший рост цен на сельскохозяйственную продукцию в связи с ограничениями на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии, пишет 26 мая Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Издание отмечает, что введенные ограничения привели к дефициту. Из-за изъятия с рынка российских азотных и комплексных и белорусских калийных удобрений сократится их использование, а также снизится урожайность зерновых культур.

Согласно опубликованным данным, ЕС импортировал из России 4,6 млн удобрений, а их потребление по всей Европе составило около 13 млн т.

Как указало издание, к огорчению фермеров и потребителей, без того высокие цены на минеральные удобрения в ЕС продолжили расти.

Производство минеральных азотных удобрений требует большого количества энергии. В первую очередь используется природный газ — производство сосредоточено по всему миру в местах с доступными дешевыми источниками энергии, таких как Россия. Если эти удобрения будут изъяты с рынка, это приведет к снижению урожайности зерновых культур.

Ранее эксперты по всему миру отмечали вероятность продовольственного кризиса. Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин допустил, что к концу 2022 года в мире возможен глобальный голод. Примерно 60% роста цены на пшеницу, по оценке помощника президента РФ, стало следствием безответственной монетарной политики США.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

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