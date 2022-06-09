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Выступление группы «Би-2» в Петербурге отменили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Концерт рок-группы «Би-2», который должен был состояться во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в одном из ресторанов Ginza 17 июня, проводится не будет.

Как говорится в сообщении PR-менеджера ресторанов Ginza Project, группу заменит другой артист.

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«Концерт не отменяется, будет произведена замена: вместо группы «Би-2» (выступление должно было быть 17 июня) в ресторане выступит Гарик Сукачев (выступление состоится 16 июня в 21:00)», — следует из сообщения PR-менеджера группы ресторанов.

Отмечается, что гости могут попросить вернуть деньги за концерт или использовать билеты для посещения выступления Гарика Сукачева.

Представитель Ginza Project добавила, что такая замена произошла из-за «динамики продаж».

Это уже не первое отмененное мероприятие рок-группы в Санкт-Петербурге. Ранее совместный спектакль группы «Би-2» и коллектива «Квартет И» «Письма и песни», который должен был состояться в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 18 мая, был перенесен на неопределенный срок.

28 апреля группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за баннера с символом Z и надписью «Zа президента», который повесили организаторы. Рок-музыканты захотели закрыть плакат черной тканью, однако после того, как им не разрешили это сделать, они отказались выходить на сцену и прямо перед началом концерта отменили выступление.

Позже в тот же день гитарист «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв коллективом концерта в Омске, объяснив, что, согласно условиям договора, в арендуемом ими зале не должно было быть рекламных баннеров, а тот, что висел на сцене, якобы «мешал звуку и свету» и поэтому коллектив решил его завесить тканью.

Тогда же музыкант Юрий Лоза указал на то, что рок-группа «Би-2» должна была открыто заявить о своей политической точке зрения непосредственно перед самим концертом в Омске. Так как зрители, которые пришли на концерт, уже увидели данный баннер (с буквой Z. — Ред.), их это не напрягло.

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