Европарламент поддержал предоставление Украине статус кандидата в ЕС

Депутаты Европейского парламента в среду, 8 июня, на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию с призывом к странам ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.

Отмечается, что резолюцию поддержали 438 парламентариев, 65 проголосовали против.

«Депутаты Европарламента выразили пожелание предоставить Украине статус страны-кандидата в качестве четкого политического сигнала солидарности с ее народом», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что во время пленарной сессии политики поддержали проведение расследования «всех преступлений, совершенных на Украине» и призвали создать специальный трибунал ООН.

Ранее, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к парламентариям Люксембурга сообщил, что Украина уже считает себя частью Евросоюза.

В этот же день глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, однако подчеркнула, что скидок для Киева не будет.

При этом до этого, 31 мая, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в настоящее время не предвидится из-за возражений почти всех стран союза.

Накануне газета The New York Times написала, что Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в ЕС. По мнению автора статьи, момент приема может растянуться на десятки лет.

Ранее, 12 мая, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО, то есть не может быть частью мирного соглашения.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.